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17:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Преподавателя ростовского вуза будут судить за получение взяток

Преподаватель Института водного транспорта им. Г. Я. Седова предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Работнику вуза инкриминируются ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как установлено следствием, в ноябре 2016 года обвиняемый получил через старосту группы заочников взятки от 15 студентов за выставление зачета. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 30 тыс. рублей.

Затем преподаватель внес не соответствующие действительности сведения в зачетные книжки и ведомость.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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