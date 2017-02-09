Арестован третий подозреваемый по делу о хищениях «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев
(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Советский районный суд Казани арестовал третьего подозреваемого по делу о хищениях «ТФБ Финанс».
(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Советский районный суд Казани арестовал третьего подозреваемого по делу о хищениях «ТФБ Финанс».
Начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ИК «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев останется под стражей до 2 апреля.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что арестован задержанный в один день с Тимербаевым Илнар Абдулманов.