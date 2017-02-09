В Волгограде задержаны члены организованной наркогруппировки

Как пояснили VOLGOGRADRU в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в состав группы входили двое розничных сбытчиков — работник элеватора из Городищенского района, работник одного из похоронных агентств регионального центра, а также поставщик запрещенного зелья — 46-летний безработный житель города Михайловки Волгоградской области. От него, как полагают оперативники, его пособники получали оптовые партии растительного наркотика.

Во время задержания и обысков по месту жительства участников преступной группы в общей сложности изъято свыше 1 кг марихуаны. Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.