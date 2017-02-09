В Волгограде задержаны члены организованной наркогруппировки
В Волгограде задержаны четыре человека, подозреваемые в незаконных операциях с наркотиками.
В Волгограде задержаны четыре человека, подозреваемые в незаконных операциях с наркотиками.
Как пояснили VOLGOGRADRU в
Во время задержания и обысков по месту жительства участников преступной группы в общей сложности изъято свыше 1 кг марихуаны. Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.