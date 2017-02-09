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18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали группу из 14 подростков-зацеперов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники управления МВД на транспорте задержали в Петербурге группу из 14 несовершеннолетних подростков-зацеперов, сообщает в четверг пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Источник: РИА Новости

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены 14 подростков, 10 из которых причисляют себя к неформальному молодежному движению «зацепинг». Транспортными полицейскими подростки были выявлены на железнодорожной станции Ленинский проспект города Санкт-Петербург в тот момент, когда пытались зацепиться за электропоезд сообщением «Санкт-Петербург — Луга», — говорится в сообщении.

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Подростки были препровождены в дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Их возраст от 13 до 15 лет, обучаются в средних школах. Один из подростков — семнадцатилетний учащийся колледжа. Все проживают в Петербурге.

Сотрудниками транспортной полиции проведена профилактическая беседа с несовершеннолетьними. В отдел полиции были вызваны родители подростков-зацеперов (трейнсерферов). Были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере до 500 рублей.

Кроме того, информация об опасном увлечении данных подростков передана в территориальные органы полиции, в комиссию по делам несовершеннолетних для их постановки на учет, а также в учебные заведения подростков.

В настоящее время устанавливаются другие участники данной группы.

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