В Петербурге задержали группу из 14 подростков-зацеперов

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены 14 подростков, 10 из которых причисляют себя к неформальному молодежному движению «зацепинг». Транспортными полицейскими подростки были выявлены на железнодорожной станции Ленинский проспект города Санкт-Петербург в тот момент, когда пытались зацепиться за электропоезд сообщением «Санкт-Петербург — Луга», — говорится в сообщении.

Подростки были препровождены в дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Их возраст от 13 до 15 лет, обучаются в средних школах. Один из подростков — семнадцатилетний учащийся колледжа. Все проживают в Петербурге.

Сотрудниками транспортной полиции проведена профилактическая беседа с несовершеннолетьними. В отдел полиции были вызваны родители подростков-зацеперов (трейнсерферов). Были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере до 500 рублей.

Кроме того, информация об опасном увлечении данных подростков передана в территориальные органы полиции, в комиссию по делам несовершеннолетних для их постановки на учет, а также в учебные заведения подростков.

В настоящее время устанавливаются другие участники данной группы.