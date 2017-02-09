В Петербурге задержали группу из 14 подростков-зацеперов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники управления МВД на транспорте задержали в Петербурге группу из 14 несовершеннолетних
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники управления МВД на транспорте задержали в Петербурге группу из 14 несовершеннолетних
«В результате проведения
Подростки были препровождены в дежурную часть
Сотрудниками транспортной полиции проведена профилактическая беседа с несовершеннолетьними. В отдел полиции были вызваны родители
Кроме того, информация об опасном увлечении данных подростков передана в территориальные органы полиции, в комиссию по делам несовершеннолетних для их постановки на учет, а также в учебные заведения подростков.
В настоящее время устанавливаются другие участники данной группы.