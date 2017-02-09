Материал проверки о смерти мужчины в автобусе в Самаре направлен из полиции в областное СУ СК РФ

Напомним, трагедия, потрясшая недавно многих жителей Самары, произошла 25 января в автобусе 37-го маршрута, который около 19:00 следовал по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева в направлении железнодорожного вокзала. На остановке у филармонии в заднюю дверь автобуса зашел мужчина, который расплатился с кондуктором Кристиной, прошел к средней двери и встал там. Как потом рассказывала кондуктор, на остановке «Театр кукол» мужчине стало плохо. Он стал терять сознание.

Пассажиры, кондуктор и водитель бросились ему на помощь, посадили мужчину на пассажирское сидение. Люди звонили в «скорую», но из-за занятости всех операторов, им предлагалось подождать. Тогда находившиеся в автобусе люди приняли решение отвезти мужчину без остановок до ближайшего медучреждения, коим оказалась поликлиника на ул. Агибалова. Ради спасения человека водитель пошел на вынужденную меру — свернул с ул. Льва Толстого налево на ул. Агибалова, где одностороннее встречное движение и вскоре остановился у поликлиники. Там один из пассажиров побежал за врачом, но вскоре вышел оттуда и со слов очевидцев сказал, что она не идет.

Тут кто-то из пассажиров дозвонился до диспетчера «скорой» и вызвал медицинский экипаж. Тем временем люди в салоне не оставляли надежды спасти потерявшего сознание пассажира: пытались делать искусственно дыхание, прощупывали пульс. Вскоре за врачом в поликлинику побежали еще несколько пассажиров. Они привели женщину-медика, но после осмотра она сказала, что мужчина уже мертв. Экипаж «скорой» прибыл на место трагедии в установленный для таких случаев временной промежуток, но спасти мужчину уже не представлялось возможным.

Случившееся потрясло очевидцев. Вскоре сообщения о случившемся появились в соцсетях и вызвали широкий резонанс.

На случившееся отреагировали правоохранители. Полицейские сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины в автобусе начали проверку. А 9 февраля Сергей Гольдштейн сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что проверка по факту случившегося в их ведомстве закончена. От комментариев по поводу причин смерти мужчины он воздержался и сказал, что собранный полицейскими материал направлен из полиции для принятия процессуального решения в СУ СК РФ по Самарской области.