Сообщения с открытой рекламой наркотиков получают иркутяне на телефоны
Выгодные предложения и скидки. Иркутянам через «Вайбер» предлагают купить наркотики.
Выгодные предложения и скидки. Иркутянам через «Вайбер» предлагают купить наркотики.
«Огромный выбор товара — гашиш, кокс, “синтетика”. Доставим прямо на дом, безопасность гарантируем». Вот такие сообщения с открытой рекламой наркотиков в последние дни стали получать иркутяне на свои телефоны. Надежде «коммерческое предложение» от драгдилеров пришло по «Вайберу».
— Пришло уведомление. Я открыла «Вайбер», а там реклама. Номер неизвестный. Единственное, какое слово поняла, это кокс. Написано, что доставка психотропных, наркотических веществ, — говорит жительница Иркутска Надежда.
Ещё несколько телезрителей «Вести-Иркутск» сообщили в редакцию о подобном наркотическом спаме. А ведь
— Пришла сюда, когда уже поняла, что мой организм не выдерживает, что
Бред, видения и страх — это тоже результат действия наркотика.
— Пациенту может казаться, что он какое то животное или, допустим, что у него из руки выглядывает животное. Он, пытаясь бороться с этим, может отрезать себе руку, — говорит заведующий отделением медицинской реабилитации № 6 Иркутского областного психоневрологического диспансера Геннадий Читняев.
Сообщения из вайбера о «распродаже» мы показали полицейским. Оказывается, в прошлом году они ликвидировали семь наркогруппировок, которые работали по синтетическим смесям. Удастся ли сейчас выйти на этих телефонных торговцев — надежды мало. Номера, с которых приходят сообщения, зарегистрированы в