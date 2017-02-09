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17:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Сообщения с открытой рекламой наркотиков получают иркутяне на телефоны

Выгодные предложения и скидки. Иркутянам через «Вайбер» предлагают купить наркотики.

«Огромный выбор товара — гашиш, кокс, “синтетика”. Доставим прямо на дом, безопасность гарантируем». Вот такие сообщения с открытой рекламой наркотиков в последние дни стали получать иркутяне на свои телефоны. Надежде «коммерческое предложение» от драгдилеров пришло по «Вайберу».

— Пришло уведомление. Я открыла «Вайбер», а там реклама. Номер неизвестный. Единственное, какое слово поняла, это кокс. Написано, что доставка психотропных, наркотических веществ, — говорит жительница Иркутска Надежда.

Ещё несколько телезрителей «Вести-Иркутск» сообщили в редакцию о подобном наркотическом спаме. А ведь кто-то заинтересуется и купит. Эту девушку зовут Людмила, сидела на «синтетике» два года. Потеряла работу, отдалилась от родных. Сейчас она проходит реабилитацию в наркодиспансере.

— Пришла сюда, когда уже поняла, что мой организм не выдерживает, что вот-вот и всё. Слуховые галлюцинации, лично в моем случае — паранойя, — говорит пациентка отделения реабилитации наркодиспансера Людмила.

Бред, видения и страх — это тоже результат действия наркотика.

— Пациенту может казаться, что он какое то животное или, допустим, что у него из руки выглядывает животное. Он, пытаясь бороться с этим, может отрезать себе руку, — говорит заведующий отделением медицинской реабилитации № 6 Иркутского областного психоневрологического диспансера Геннадий Читняев.

Сообщения из вайбера о «распродаже» мы показали полицейским. Оказывается, в прошлом году они ликвидировали семь наркогруппировок, которые работали по синтетическим смесям. Удастся ли сейчас выйти на этих телефонных торговцев — надежды мало. Номера, с которых приходят сообщения, зарегистрированы в Санкт-Петербурге и, скорее всего, на подставных лиц.

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