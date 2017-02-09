Вынесен приговор воронежцу, по вине которого в ДТП погибли две женщины

Напомним, страшная авария произошла ночью 7 января 2016 года. В автомобиль «ВАЗ-21104», в котором ехали в качестве пассажиров две родные сестры 31 и 33 лет, на огромной скорости врезалась иномарка под управлением 25-летнего воронежца. Обе молодые женщины, погибли на месте. Одна из них была матерью двоих, вторая — троих детей.

Следствием было установлено, что водитель, спровоцировавший аварию, в момент ДТП был пьян. Кроме того, его «Хонда» была неисправна — у машины на одном из задних колес отсутствовали тормозные колодки.

Во время судебного заседания адвокат обвиняемого и представители потерпевших заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и возмещением причиненного вреда. Тем не менее, прокурор выступил против удовлетворения этого ходатайства и суд его позицию поддержал.