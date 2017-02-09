Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
8Испанские демоны пробуждают весну
17:53 (мск), источник: 36on.ru

Вынесен приговор воронежцу, по вине которого в ДТП погибли две женщины

В Воронеже суд вынес приговор 25-летнему автомобилисту, который в январе прошлого года, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями — суд признал мужчину виновным и приговорил его к колонии-поселению.

Напомним, страшная авария произошла ночью 7 января 2016 года. В автомобиль «ВАЗ-21104», в котором ехали в качестве пассажиров две родные сестры 31 и 33 лет, на огромной скорости врезалась иномарка под управлением 25-летнего воронежца. Обе молодые женщины, погибли на месте. Одна из них была матерью двоих, вторая — троих детей.

Следствием было установлено, что водитель, спровоцировавший аварию, в момент ДТП был пьян. Кроме того, его «Хонда» была неисправна — у машины на одном из задних колес отсутствовали тормозные колодки.

Во время судебного заседания адвокат обвиняемого и представители потерпевших заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и возмещением причиненного вреда. Тем не менее, прокурор выступил против удовлетворения этого ходатайства и суд его позицию поддержал.

— Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управле, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По подозрению в контрабанде наркотиков задержан воронежский адвокат
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь