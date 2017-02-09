Генштаб Турции заявил, что трое турецких военных погибли при авиаударе ВКС
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В генштабе Турции заявили, что трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В генштабе Турции заявили, что трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации.
Инцидент произошел в районе города
Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки «Исламского государство» (ИГ, запрещена в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».
Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.
Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, заявил РИА Новости