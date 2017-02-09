На Египетском мосту автомобиль влетел в скульптуру сфинкса
На Египетском мосту дорогу не поделили такси, китайский внедорожник и… египетский сфинкс.
На Египетском мосту дорогу не поделили такси, китайский внедорожник и… египетский сфинкс.
Два автомобиля встретилась на перекрёстке. Правда, сказать точно, кто кого не пропустил, пока затрудняются даже сами водители. От удара такси отбросило к скульптуре. К счастью, не пострадал ни мужчина за рулем, ни сфинкс на постаменте. Но у такси разбит весь моторный отсек. Впрочем, с места аварии на эвакуаторах увозили оба автомобиля.
Кстати, это не первое ДТП, в котором участвует мифическое существо с Египетского моста. В феврале 1989-го в опору скульптуры врезался автомобиль. Тогда сфинкс упал в Фонтанку. Позже его подняли из воды и восстановили.
Ну, а старый Египетский мост однажды был и вовсе разрушен, можно сказать, тоже в результате ДТП. Переправа рассыпалась зимой 1905-го, тоже в феврале, когда по ней проходила колонна конных