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18:32 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На Египетском мосту автомобиль влетел в скульптуру сфинкса

На Египетском мосту дорогу не поделили такси, китайский внедорожник и… египетский сфинкс.

Источник: РИА "Новости"

Два автомобиля встретилась на перекрёстке. Правда, сказать точно, кто кого не пропустил, пока затрудняются даже сами водители. От удара такси отбросило к скульптуре. К счастью, не пострадал ни мужчина за рулем, ни сфинкс на постаменте. Но у такси разбит весь моторный отсек. Впрочем, с места аварии на эвакуаторах увозили оба автомобиля.

Кстати, это не первое ДТП, в котором участвует мифическое существо с Египетского моста. В феврале 1989-го в опору скульптуры врезался автомобиль. Тогда сфинкс упал в Фонтанку. Позже его подняли из воды и восстановили.

Ну, а старый Египетский мост однажды был и вовсе разрушен, можно сказать, тоже в результате ДТП. Переправа рассыпалась зимой 1905-го, тоже в феврале, когда по ней проходила колонна конных лейб-гвардейцев. Считается, что тогда Египетский мост разрушил эффект резонанса, вызванный конскими копытами.

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