На Египетском мосту автомобиль влетел в скульптуру сфинкса

Два автомобиля встретилась на перекрёстке. Правда, сказать точно, кто кого не пропустил, пока затрудняются даже сами водители. От удара такси отбросило к скульптуре. К счастью, не пострадал ни мужчина за рулем, ни сфинкс на постаменте. Но у такси разбит весь моторный отсек. Впрочем, с места аварии на эвакуаторах увозили оба автомобиля.

Кстати, это не первое ДТП, в котором участвует мифическое существо с Египетского моста. В феврале 1989-го в опору скульптуры врезался автомобиль. Тогда сфинкс упал в Фонтанку. Позже его подняли из воды и восстановили.