В Гомеле в ДТП с четырьмя авто серьезно пострадал 7-летний мальчик
ДТП произошло около восьми утра. 25-летний водитель Opel Astra, с которым в качестве пассажира на заднем сидении ехал его 7-летний сын, отвлекся.
ДТП произошло около восьми утра. 25-летний водитель Opel Astra, с которым в качестве пассажира на заднем сидении ехал его 7-летний сын, отвлекся.
Автомобиль сместился на полосу встречного движения. Произошло касательное столкновение с автомобилем Сitroen Xantia, который двигался во встречном направлении. В результате Opel Astra полностью оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с Opel Meriva, который отбросило назад, произошло столкновение с еще одной иномаркой, которая двигалась за Opel Meriva.
— В результате водитель Opel Astra и его 7-летний сын серьезно пострадали. В частности, у мальчика открытая
По ДТП проводится проверка.