Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
19:26 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле в ДТП с четырьмя авто серьезно пострадал 7-летний мальчик

ДТП произошло около восьми утра. 25-летний водитель Opel Astra, с которым в качестве пассажира на заднем сидении ехал его 7-летний сын, отвлекся.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Автомобиль сместился на полосу встречного движения. Произошло касательное столкновение с автомобилем Сitroen Xantia, который двигался во встречном направлении. В результате Opel Astra полностью оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с Opel Meriva, который отбросило назад, произошло столкновение с еще одной иномаркой, которая двигалась за Opel Meriva.

— В результате водитель Opel Astra и его 7-летний сын серьезно пострадали. В частности, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа и другие. Оба доставлены в медучреждение. И водитель, и его сын не были пристегнуты ремнями безопасности. В салоне отсутствовало детское удерживающее устройство, — рассказала представитель пресс-службы УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

По ДТП проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Фуркад перешел дорогу российской эстафете В первом старте ЧМ Россия поднялась на подиум смешанной эстафеты. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь