В Гомеле в ДТП с четырьмя авто серьезно пострадал 7-летний мальчик

Автомобиль сместился на полосу встречного движения. Произошло касательное столкновение с автомобилем Сitroen Xantia, который двигался во встречном направлении. В результате Opel Astra полностью оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с Opel Meriva, который отбросило назад, произошло столкновение с еще одной иномаркой, которая двигалась за Opel Meriva.

— В результате водитель Opel Astra и его 7-летний сын серьезно пострадали. В частности, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа и другие. Оба доставлены в медучреждение. И водитель, и его сын не были пристегнуты ремнями безопасности. В салоне отсутствовало детское удерживающее устройство, — рассказала представитель пресс-службы УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

По ДТП проводится проверка.