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11:41 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежская область стала самой проблемной территорией для железнодорожников

В январе 2017 года на объектах Юго-восточной железной дороги произошло 12 несчастных случаев, в которых погибли 9 человек.

Для сравнения: за аналогичный период 2016 года было три происшествия — все с летальным исходом. Такие данные обозначили в пресс-службе ЮВЖД.

В компании отметили, что наиболее тревожная обстановка сложилась в «Лискинском регионе» — по терминологии дорожников. Там за месяц произошло шесть несчастных случаев, в которых погибли четыре человека.

При этом 2 февраля в этом же регионе на перегоне Машмет-Придача под колёса электрички попал мужчина. Он шёл вдоль путей в наушниках. В итоге молодой человек скончался.

В Белгородском и Мичуринском регионах ЮВЖД в январе произошло по три происшествия. В общей сложности погибло пять человек.

— В целях снижения уровня травматизма граждан юговосточники приняли решение усилить профилактическую работу среди населения, в учебных заведениях, напоминая о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения на железнодорожном транспорте, — рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Сейчас для пассажиров звучат объявления по громкоговорящей станционной и проездной радиосвязи. Кроме того, выявляются места массового несанкционированного передвижения людей через железнодорожные пути. Там устанавливаются запрещающие знаки.

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