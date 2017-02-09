Мать-кукушка игнорирует суд

Суд над матерью-кукушкой не состоялся — женщина просто не явилась.

Это продолжение той скандальной истории, когда нерадивая мать оставила на улице трехлетнего сына и уехала на такси. Если бы тогда, в ноябре, рядом не было прохожих, ребенок просто замерз бы. Где он сейчас и скоро ли ему можно будет обрести новых родителей — знает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Ульяна Зайкова.

Сейчас мать-кукушку Кристину Ларионову обвиняют в двух преступлениях: оставление в опасности и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. За них предусмотрена уголовная ответственность. Как известно, женщину часто видели нетрезвой. Возможно, и сегодня она нашла занятие поинтереснее скучных судебных слушаний. Служители Фемиды ждали Кристину больше часа, но так и не дождались. По закону, в таком случае состояться заседание не может.

«Извещения ей направлялись, но нет сведений о получении ею извещений. В связи с эти слушания будут отложены», — информирует Александр Кешин, помощник прокурора Ленинского района Челябинска.