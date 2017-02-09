Супружеская пара создавала ложные аккаунты в соцсетях и выманивала деньги
Супружескую пару из Бельц арестовали на 30 суток за мошенничество в социальных сетях.
Супружескую пару из Бельц арестовали на 30 суток за мошенничество в социальных сетях.
По данным полиции, они создавали ложные аккаунты в «Одноклассниках» и через них собирали средства якобы на лечение.
Большинство жертв мошенников живет в Кишиневе и Комрате. Они перечисляли деньги с банковских счетов.
При обысках у задержанных нашли несколько мобильных телефонов, ноутбук, 20
В случае доказательства вины, им грозит штраф до 68 тысяч леев или шесть лет лишения свободы.