Супружеская пара создавала ложные аккаунты в соцсетях и выманивала деньги

По данным полиции, они создавали ложные аккаунты в «Одноклассниках» и через них собирали средства якобы на лечение.

Большинство жертв мошенников живет в Кишиневе и Комрате. Они перечисляли деньги с банковских счетов.

При обысках у задержанных нашли несколько мобильных телефонов, ноутбук, 20 сим-карточек, а также банковские карты. Сколько денег мошенники выманили в виде пожертвований, предстоит установить. Ранее они находились в розыске за кражу. Задержанным 23 и 29 лет.

В случае доказательства вины, им грозит штраф до 68 тысяч леев или шесть лет лишения свободы.