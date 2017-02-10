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14:01 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец украл из домов на Шишкова 187 дымовых датчиков на миллион рублей

Воронежские полицейские разбираются с «оптовым» похитителем дымовых датчиков, укравшим почти две сотни устройств.

Все кражи были совершены в многоэтажных домах на улице Шишкова в Воронеже. В начале февраля правоохранители получили сообщение от представителей управляющей компании, обслуживающей эти дома, о том, что из подъездов трех многоэтажек пропали все датчики дымоулавливателей. По словам потерпевшей стороны, кражи были совершены в период с 1 по 4 февраля этого года, всего пропало 187 устройств. С учетом того, что стоимость каждого датчика составляет от 5000 до 15000, общая сумма ущерба, по минимальным подсчетам, составила около миллиона рублей.

Правоохранители немедленно приступили к поиску злоумышленника, опросили жителей домов, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. Это позволило выйти на след преступника, которым оказался 30-летний безработный воронежец.

После задержания воришка рассказал, что переодевался в рабочую спецодежду, и, под видом ремонта устройств, крал дымоулавливающие устройства. Часть датчиков мужчина реализовал, потратив деньги по своему усмотрению. Непроданную часть украденных устройств нашли у него во время обыска, датчики были возвращены управляющей компании. Сейчас против молодого человека возбуждено уголовное дело за крупную кражу, сам он помещен в СИЗО, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте на период расследования.

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