Таинственное самоубийство в центре Киева: кореец выбросился с 5 этажа

Трагедия произошла в среду, 8 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 10.

Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

В центре Киева 28-летний гражданин Республики Корея выбросился из окна 5 этажа и погиб.

Прибывшие на место происшествия медики ничем не могли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.

Предварительная причина гибели — самоубийство.

Иностранец выбросился из окна дома на улице Богдана Хмельницкого, 10.

Как стало известно, за день до трагедии мужчина будто бы обращался в консульство Республики Корея, где просил содействия в возвращении на родину.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве с 7 этажа общежития выпал 27-летний азербайджанец. Молодой человек погиб на месте происшествия.