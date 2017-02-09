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20:44 (мск), источник: Обозреватель

Таинственное самоубийство в центре Киева: кореец выбросился с 5 этажа

За день до трагедии мужчина обращался в консульство за помощью.

В центре Киева 28-летний гражданин Республики Корея выбросился из окна 5 этажа и погиб.

Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

Трагедия произошла в среду, 8 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 10.

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Прибывшие на место происшествия медики ничем не могли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.

Предварительная причина гибели — самоубийство.

Иностранец выбросился из окна дома на улице Богдана Хмельницкого, 10.

Как стало известно, за день до трагедии мужчина будто бы обращался в консульство Республики Корея, где просил содействия в возвращении на родину.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве с 7 этажа общежития выпал 27-летний азербайджанец. Молодой человек погиб на месте происшествия.

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