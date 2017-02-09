Таинственное самоубийство в центре Киева: кореец выбросился с 5 этажа
За день до трагедии мужчина обращался в консульство за помощью.
За день до трагедии мужчина обращался в консульство за помощью.
В центре Киева 28-летний гражданин Республики Корея выбросился из окна 5 этажа и погиб.
Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.
Трагедия произошла в среду, 8 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 10.
Прибывшие на место происшествия медики ничем не могли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.
Предварительная причина гибели — самоубийство.
Иностранец выбросился из окна дома на улице Богдана Хмельницкого, 10.
Как стало известно, за день до трагедии мужчина будто бы обращался в консульство Республики Корея, где просил содействия в возвращении на родину.
Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве с 7 этажа общежития выпал 27-летний азербайджанец. Молодой человек погиб на месте происшествия.