В восьми областях Казахстана закрыты дороги в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

В Астане с 16.15 в связи с ухудшением погодных условий (мороз, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Павлодар, Караганда, Кабанбай Батыра» для всех видов автотранспорта.