В восьми областях Казахстана закрыты дороги в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.
В Астане с 16.15 в связи с ухудшением погодных условий (мороз, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Павлодар, Караганда, Кабанбай Батыра» для всех видов автотранспорта.
В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (1280−1353 километры, Астана-граница Карагандинской области), «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» (16−51), «Астана-Ерейментау-Шидерты» (16−205, Астана-границы Павлодарской области).
В Алматинской области с 13.30 закрыто движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83−184) для всех видов автотранспорта. в Восточно-Казахстанской области закрыто движение на трассе Усть-Каменогорск-Семей (154−198, село Шульбинск-Семей), Семей-Кайнар (8−266), Алматы-Усть-Каменогорск (977−1048, село Калбатау-поселок Уланское), Омск-Майкапшагай (756−900, Семей-село Калбатау), Семей-Караул (4−94), Чарск-Бакырчик (8−42), Воскресеновка-Петропавловка-Шелехова-Бель-Агаш-Дмитриевка (39−64), Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант, Курчум-Калжыр (82−131), Бурабай-Маралиха (23−75), Шульбинск-Новая Шульба (12−44), Бородулиха-Жезкент, Семей-граница РФ, Семей-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай.
В Павлодарской области закрыто движение на участке дороги Павлодар-Щербакты до границы РФ (0−111), Кызылорда-Павлодар (1135- 1206), Ленинский-Аксу-Коктобе-Б. Акжар-Курчатов (34−215), с Омск-Майкапчагай (398−191), Астана-Ерейментау-Шидерты (205−259), Павловка-Галицкое (0−40), Шакат-Восточное-Шалдай (0−121), Чернорец-Ольгинка-Успенка-Щарбакты (0−149).
В Костанайской области закрыто движение на участках дороги Житикара-Камысты-Ливановка (1−73), Аулиеколь-Жолдама (0−257), Адаевка-Аралколь (0−110), Аулиеколь-Смайловка (0−106), Аулиеколь-Акжол (0−100), Койбагор-Красу-Севастопольский (0−124).
В Карагандинской и Северо-Казахстанской областях закрыто движение по всем направлениям областного значениядля всех видов автотранспорта.
В Южно-Казахстанской области, с 18.30 закрыто движение на трассе «Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик» (80−144).