В ДТП на Капчагайской трассе погибла женщина

В 45 километрах от Алматы на Капчагайской трассе произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла за мостом, на повороте на Николаевку. Супружеская пара ехала в сторону Алматы на Toyota 4Runner. По словам очевидцев, водитель отвлекся на посторонний шум в машине. Подняв голову, он увидел перед собой грузовик. Toyota на полном ходу врезалась в него.

Удар пришелся на пассажирское место. Пожилая супруга водителя скончалась на месте происшествия. После удара Toyota отлетела влево в разделительный отбойник. Выяснилось, что грузовик тащили на сцепке по правому ряду. По всей вероятности, разность скоростей и стала причиной позднего реагирования со стороны водителя Toyota. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.