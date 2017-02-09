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21:30 (мск), источник: Zakon.kz

В ДТП на Капчагайской трассе погибла женщина

В столкновении с грузовиком удар пришелся на пассажирское место Toyota.

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16
фотографий
16
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В 45 километрах от Алматы на Капчагайской трассе произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла за мостом, на повороте на Николаевку. Супружеская пара ехала в сторону Алматы на Toyota 4Runner. По словам очевидцев, водитель отвлекся на посторонний шум в машине. Подняв голову, он увидел перед собой грузовик. Toyota на полном ходу врезалась в него.

Удар пришелся на пассажирское место. Пожилая супруга водителя скончалась на месте происшествия. После удара Toyota отлетела влево в разделительный отбойник. Выяснилось, что грузовик тащили на сцепке по правому ряду. По всей вероятности, разность скоростей и стала причиной позднего реагирования со стороны водителя Toyota. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

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