Житель Гродно умер от неизвестного наркотика

Прибывшие медики сразу констатировали смерть молодого человека. При осмотре места происшествия входящие в следственно-оперативную группу сотрудники не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, — говорит Шершеневич.

Следователи выяснили, что незадолго до кончины вместе с хозяином квартиры парень распивал спиртное и употреблял наркотики. В тот день сознание потеряли оба, в себя пришел только один. Что именно это был за наркотик, пока неясно.