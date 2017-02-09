Житель Гродно умер от неизвестного наркотика

Прибывшие медики сразу констатировали смерть молодого человека. При осмотре места происшествия входящие в следственно-оперативную группу сотрудники не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, — говорит Шершеневич.
Следователи выяснили, что незадолго до кончины вместе с хозяином квартиры парень распивал спиртное и употреблял наркотики. В тот день сознание потеряли оба, в себя пришел только один. Что именно это был за наркотик, пока неясно.
Мария Лешик, официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области, рассказала, что все необходимые исследования гродненские эксперты уже провели. Однако для полной картины решено отправить материалы для проверки в центральный аппарат ГКСЭ. Там должны определить, что же стало причиной смерти гродненца. Как выяснилось, погибший страдал наркотической зависимостью, не раз привлекался к ответственности. Следователи и милиция сейчас ищут тех, кто сбыл пострадавшим неизвестный наркотик.
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Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.