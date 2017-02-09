Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Эксперты рассказали, каких проблем могут ждать будущие пенсионеры
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
21:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Житель Гродно умер от неизвестного наркотика

Житель Гродно умер после употребления неизвестного наркотика. Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области, рассказал, что 32-летний гродненец сообщил в скорую помощь: в его квартире не приходит в сознание 29-летний парень, его знакомый.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Прибывшие медики сразу констатировали смерть молодого человека. При осмотре места происшествия входящие в следственно-оперативную группу сотрудники не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, — говорит Шершеневич.

Следователи выяснили, что незадолго до кончины вместе с хозяином квартиры парень распивал спиртное и употреблял наркотики. В тот день сознание потеряли оба, в себя пришел только один. Что именно это был за наркотик, пока неясно.

Читайте также
По следам Папанина: в Литву из Беларуси приплыла «льдина» с сигаретами

Мария Лешик, официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области, рассказала, что все необходимые исследования гродненские эксперты уже провели. Однако для полной картины решено отправить материалы для проверки в центральный аппарат ГКСЭ. Там должны определить, что же стало причиной смерти гродненца. Как выяснилось, погибший страдал наркотической зависимостью, не раз привлекался к ответственности. Следователи и милиция сейчас ищут тех, кто сбыл пострадавшим неизвестный наркотик.

isaenok@gmail.com.

Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Сенаторы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с РФ
Депутаты Госдумы посетили военную базу РФ в Алеппо
Российские хоккеисты обыграли финнов в матче Евротура
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Фуркад перешел дорогу российской эстафете В первом старте ЧМ Россия поднялась на подиум смешанной эстафеты. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь