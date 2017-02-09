В Уфе произошло ДТП прямо напротив полка ДПС
Сегодня, 9 февраля, произошло серьезное ДТП на улице Лесотехникума в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 9 февраля, произошло серьезное ДТП на улице Лесотехникума в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Изюминкой этого происшествия является тот факт, что оно случилось непосредственно перед зданием полка ДПС. Автомобиль, судя по всему попал в колею, и его вынесло в сугроб, а затем в металлический забор.
Как отметили пользователи соцсетей, «зато ехать оформляться недалеко».
Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.