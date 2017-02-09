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22:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе произошло ДТП прямо напротив полка ДПС

Сегодня, 9 февраля, произошло серьезное ДТП на улице Лесотехникума в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Изюминкой этого происшествия является тот факт, что оно случилось непосредственно перед зданием полка ДПС. Автомобиль, судя по всему попал в колею, и его вынесло в сугроб, а затем в металлический забор.

Как отметили пользователи соцсетей, «зато ехать оформляться недалеко».

Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.

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