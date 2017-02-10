На складе в Славянске-на-Кубани нашли 12,5 тысяч литров опасного алкоголя
В Славянском районе в отношении 48-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в хранении и продаже опасной алкогольной продукции.
В Славянском районе в отношении 48-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в хранении и продаже опасной алкогольной продукции.
При расследовании было установлено, что злоумышленник держал спиртное на складе в
После посещения складов следователи изъяли 12,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе коньяка и водки. Анализ показал, что в жидкости имелись токсичные примеси, угрожающие здоровью и жизни потребителей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ГТРК «Кубань» в