В лесу под Новороссийском нашли тело пропавшей горожанки
Женщина пропала в ноябре 2016 года.
Женщина пропала в ноябре 2016 года.
Тело местной жительницы Надежды Кутелии было найдено в лесном массиве в районе станицы Натухаевской. Как сообщает «Наша газета Новороссийск», за информацию о пропавшей женщине ее родственники готовы были заплатить миллион рублей.
Известно, что минувшей осенью Надежда Кутелия поехала в двухдневный экскурсионный тур в Сочи. В ночь на 6 ноября она вернулась в Новороссийск, села в свою машину Toyota Rav4, припаркованную у места прибытия экскурсионного автобуса, отвезла своих знакомых домой, и пропала.
На следующий день с банковской карты женщины
— Мужчина и женщина, которая выдала себя за пропавшую, находятся под стражей, — сообщил заместитель руководителя следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Сергей Фомин. — Ведется расследование.