Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
СМИ узнали новые подробности первого разговора Путина и Трампа
Анна Седокова ждет третьего ребенка
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Бабочки из шрамов
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:33 (мск), источник: Югополис

В лесу под Новороссийском нашли тело пропавшей горожанки

Женщина пропала в ноябре 2016 года.

Тело местной жительницы Надежды Кутелии было найдено в лесном массиве в районе станицы Натухаевской. Как сообщает «Наша газета Новороссийск», за информацию о пропавшей женщине ее родственники готовы были заплатить миллион рублей.

Известно, что минувшей осенью Надежда Кутелия поехала в двухдневный экскурсионный тур в Сочи. В ночь на 6 ноября она вернулась в Новороссийск, села в свою машину Toyota Rav4, припаркованную у места прибытия экскурсионного автобуса, отвезла своих знакомых домой, и пропала.

На следующий день с банковской карты женщины кто-то начал снимать деньги. 8 ноября, неизвестный мужчина приехал на ее машине к перекупщикам, хотел продать автомобиль. Перекупщики отказались покупать машину без собственника. На следующий день этот человек приехал к ним снова вместе с женщиной, представившейся Надеждой Михайловной. Они оформили договор и продали автомобиль очень дешево.

— Мужчина и женщина, которая выдала себя за пропавшую, находятся под стражей, — сообщил заместитель руководителя следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Сергей Фомин. — Ведется расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом следит за ситуациями с Навальным и Кара-Мурзой
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Пограничная стена с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Карлова
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь