В лесу под Новороссийском нашли тело пропавшей горожанки

Тело местной жительницы Надежды Кутелии было найдено в лесном массиве в районе станицы Натухаевской. Как сообщает «Наша газета Новороссийск», за информацию о пропавшей женщине ее родственники готовы были заплатить миллион рублей.

Известно, что минувшей осенью Надежда Кутелия поехала в двухдневный экскурсионный тур в Сочи. В ночь на 6 ноября она вернулась в Новороссийск, села в свою машину Toyota Rav4, припаркованную у места прибытия экскурсионного автобуса, отвезла своих знакомых домой, и пропала.

На следующий день с банковской карты женщины кто-то начал снимать деньги. 8 ноября, неизвестный мужчина приехал на ее машине к перекупщикам, хотел продать автомобиль. Перекупщики отказались покупать машину без собственника. На следующий день этот человек приехал к ним снова вместе с женщиной, представившейся Надеждой Михайловной. Они оформили договор и продали автомобиль очень дешево.

— Мужчина и женщина, которая выдала себя за пропавшую, находятся под стражей, — сообщил заместитель руководителя следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Сергей Фомин. — Ведется расследование.