Предъявлено обвинение студенту, заминировавшему обменник
Новые подробности в деле об ограблении обменного пункта в Минске. Вчера подозреваемому — студенту Н. — предъявили обвинение в совершении разбойного нападения.
Новые подробности в деле об ограблении обменного пункта в Минске. Вчера подозреваемому — студенту Н. — предъявили обвинение в совершении разбойного нападения.
Напомним, происшествие случилось на улице Якуба Коласа. Изначально следователи установили, что неизвестный подошел к обменнику и поставил перед кассиром полиэтиленовый пакет. В нем находился
Осмотр места происшествия, опрос свидетелей и очевидцев позволили вычислить 21-летнего студента одного из вузов Минска. Во время допроса Н. признался, что пошел на преступление, чтобы отдать долги знакомым, а в качестве макета взрывного устройства использовал кусок льда и провода.
Официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович: Следствие только началось. Утром 22 января молодой минчанин ограбил обменный пункт, а 6 февраля его задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Алмаз. К этому моменту часть похищенных денег студент успел раздать своим кредиторам. Сейчас он заключен под стражу.
zhur@sb.by.
Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.