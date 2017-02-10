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00:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Предъявлено обвинение студенту, заминировавшему обменник

Новые подробности в деле об ограблении обменного пункта в Минске. Вчера подозреваемому — студенту Н. — предъявили обвинение в совершении разбойного нападения.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Напомним, происшествие случилось на улице Якуба Коласа. Изначально следователи установили, что неизвестный подошел к обменнику и поставил перед кассиром полиэтиленовый пакет. В нем находился какой-то предмет с проводами. Незнакомец передал записку с угрозой взрыва, если ему сейчас же не выдадут деньги. Получив примерно 3.000 рублей, он был таков.

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Осмотр места происшествия, опрос свидетелей и очевидцев позволили вычислить 21-летнего студента одного из вузов Минска. Во время допроса Н. признался, что пошел на преступление, чтобы отдать долги знакомым, а в качестве макета взрывного устройства использовал кусок льда и провода.

Официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович: Следствие только началось. Утром 22 января молодой минчанин ограбил обменный пункт, а 6 февраля его задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Алмаз. К этому моменту часть похищенных денег студент успел раздать своим кредиторам. Сейчас он заключен под стражу.

zhur@sb.by.

Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.

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