Три человека погибли при пожаре на севере Москвы

Сначала сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем. «Человек, пострадавший при пожаре в квартире по адресу Путевой проезд, 26 скончался», — сообщил позже собеседник агентства.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили информацию о пожаре с пострадавшими по указанному адресу, но не уточнили их количества.

«Принятыми мерами в 00:53 пожар был ликвидирован на площади 8 кв.метров. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — сказал дежурный пресс-службы.

Он добавил, что в ходе спасательных работ из соседних квартир было эвакуировано 15 человек.