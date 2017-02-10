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02:09 (мск), источник: Интерфакс

Три человека погибли при пожаре на севере Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Три человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в медицинских службах.

Сначала сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем. «Человек, пострадавший при пожаре в квартире по адресу Путевой проезд, 26 скончался», — сообщил позже собеседник агентства.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили информацию о пожаре с пострадавшими по указанному адресу, но не уточнили их количества.

«Принятыми мерами в 00:53 пожар был ликвидирован на площади 8 кв.метров. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — сказал дежурный пресс-службы.

Он добавил, что в ходе спасательных работ из соседних квартир было эвакуировано 15 человек.

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