Три человека погибли при пожаре на севере Москвы
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Три человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в медицинских службах.
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Три человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в медицинских службах.
Сначала сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем. «Человек, пострадавший при пожаре в квартире по адресу Путевой проезд, 26 скончался», — сообщил позже собеседник агентства.
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«Принятыми мерами в 00:53 пожар был ликвидирован на площади 8 кв.метров. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — сказал дежурный
Он добавил, что в ходе спасательных работ из соседних квартир было эвакуировано 15 человек.