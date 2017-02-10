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02:11 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате насилия в бразильском штате Эспириту-Санту за шесть дней, в течение которых продолжалась забастовка местных полицейских.

Источник: РИА Новости

В четверг для восстановления порядка власти ввели в штат контингент из 1,2 тысячи силовиков в составе десантных войск и федеральных полицейских при поддержке бронемашин.

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Как отмечает агентство Рейтер, наиболее значительные вспышки насилия, в том числе открытые грабежи магазинов, произошли за время стачки в столице штата городе Витория.

Бастующие полицейские штата требуют повышения заработной платы на фоне экономического кризиса и трудностей с государственным финансированием, которое испытывают региональные власти.

Также обсуждают возможность забастовки правоохранители в штате Рио-де-Жанейро, где через три недели начнется знаменитый карнавал, привлекающий туристов со всего мира.

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