В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали

В четверг для восстановления порядка власти ввели в штат контингент из 1,2 тысячи силовиков в составе десантных войск и федеральных полицейских при поддержке бронемашин.

Суд запретил мэру Рио-де-Жанейро назначать сына на пост в администрации города

Как отмечает агентство Рейтер, наиболее значительные вспышки насилия, в том числе открытые грабежи магазинов, произошли за время стачки в столице штата городе Витория.

Бастующие полицейские штата требуют повышения заработной платы на фоне экономического кризиса и трудностей с государственным финансированием, которое испытывают региональные власти.