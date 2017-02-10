В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате насилия в бразильском штате
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате насилия в бразильском штате
В четверг для восстановления порядка власти ввели в штат контингент из 1,2 тысячи силовиков в составе десантных войск и федеральных полицейских при поддержке бронемашин.
Как отмечает агентство Рейтер, наиболее значительные вспышки насилия, в том числе открытые грабежи магазинов, произошли за время стачки в столице штата городе Витория.
Бастующие полицейские штата требуют повышения заработной платы на фоне экономического кризиса и трудностей с государственным финансированием, которое испытывают региональные власти.
Также обсуждают возможность забастовки правоохранители в штате