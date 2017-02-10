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03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Бригадира судят за раздавленного деревом лесоруба в Приморье

В Пожарском районе завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель человека, рассказали ИА Дейта в СУ СКР по Приморью.

Уголовное дело было возбуждено против мастера ОАО «Рощинский КЛПХ». По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый, являясь мастером ОАО «Рощинский КЛПХ», в нарушение Правил по охране труда, проявив преступную небрежность, не обеспечил соблюдение требований безопасности.

Мастер дал задание валить деревья на не подготовленной к тому лесосеке и без приземления опасных стволов. В результате сухостойное дерево упало на одного из работников, раздавив его насмерть.

Уголовное дело направлено в суд.

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