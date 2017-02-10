В Новосибирской области прессовщик погиб от травмы на работе

38-летний мастер смесильно-прессового цеха Новосибирского электродного завода, который находится в Линево Искитимского района, обвиняется в нарушении правил охраны труда, из-за чего погиб человек.

Мастер поручил прессовщику раздробить на гидравлическом прессе крупногабаритные электроды. Рабочий стал выполнять задание на машине, не оборудованной защитным ограждением. Один из крупных кусков отлетел и попал в голову мужчине. Он скончался в больнице от травмы через несколько дней.

Мастер свою вину не признал, от дачи показаний в ходе следствия отказывался. При этом возместил семье погибшего моральный вред в размере 4 млн рублей.

Однако следствием собраны достаточные доказательства для обвинительного заключения по уголовному делу, и оно уже направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.