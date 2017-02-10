Жительница Приморья поплатилась за доверчивость

«В дежурную часть ОМВД России по городу Артем поступило сообщение 28-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что знакомый взял на время ее автомашину Toyota Cresta и не вернул. Позже потерпевшая сообщила, что на мобильный телефон ей звонят неизвестные и требуют отдать документы на автомобиль», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили иномарку во дворе дома в поселке Заводской.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Артема. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

«В полиции мужчина рассказал, что передал доверенную ему автомашину третьим лицам. Иномарка была изъята и поставлена на стоянку временного задержания», — говорится в сообщении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.