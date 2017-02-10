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04:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Угольная пыль превратит бухту порта Ванино в пустыню — хабаровский филиал ТИНРО

Герман Новомодный объяснил, почему нужно необходимо разобраться с пылью не только в воздухе, но и в воде, и под водой.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Угольная пыль, оседающая в акватории порта поселка Ванино Хабаровского края, приведет к тому, что в воде не останется обитателей флоры и фауны. Оседающая взвесь превратит дно бухты в пустыню, сообщил ИА AmurMedia заместитель директора хабаровского филиала ТИНРО Герман Новомодный.

Напомним, ранее краевое министерство природных ресурсов сообщило, что после схода льдов начнутся проверки акватории порта Ванино. Специалисты оценят влияние угольной и глиноземной пыли на флору и фауну бухты.

По мнению специалиста института рыбохозяйственных исследований Германа Новомодного, проверка поможет спасти биоту бухты, которая может оказаться на грани исчезновения.

— Дно постепенно покрывается губительной для жизни взвесью. Течение немного размывает угольные осадки, но остается еще глиноземная пыль. Жизни придется пробиваться через эту пленку, но не все смогут. Первыми под удар попадут малоподвижные виды, например, моллюски. Ну, а рыба просто уйдет, — спрогнозировал Герман Новомодный.

Также заместитель директора хабаровского ТИНРО сообщил, что, возможно, специалисты института займутся проблемой акватории.

— Мы сами намереваемся в этом году в акватории Ванино заняться исследованиями, но не знаем, удастся ли заключить договор с руководством порта, — предположил Герман Новомодный.

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