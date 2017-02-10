От отравления дымом погиб житель Хабаровского края

В Советской Гавани расчеты потушили возгорание в одном из строений Моргородка — около девяти часов вечера жители пятиэтажного дома ощутили едкий запах дыма, сообщает портал «Губерния». До прибытия караула соседи уже успели разведать, где горит. По их словам, хозяин квартиры, где начался пожар, был дома.

Мужчину нашли сразу — пенсионер лежал на диване. Горожанина вынесли в подъезд уже без признаков жизни. Провентилировать легкие мужчины пожарные попытались с помощью дыхательной маски, создавая внутри нее избыточное давление. Результатов это не принесло.

Пока медики пытались вернуть к жизни пациента, пожарные окончательно справились с огнем. Пожар ограничивался площадью дивана, на котором лежал хозяин. Судя по обстановке в квартире, ее жилец был страстным любителем табака. Причиной возгорания, судя по всему, стало курение в постели.