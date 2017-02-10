Молодая хабаровчанка забила своего родственника молотком

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

В Хабаровском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве родственника. Приехав в гости к своей сестре, она стала свидетелем семейной ссоры и заступилась за свою близкую родственницу, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 17 октября 2016 года 26-летняя жительница Хабаровска приехала в гости к своей сестре, которая вместе с мужем проживала в селе Троицкое Нанайского района. Гостья стала свидетельницей постоянных сор сестры и ее супруга, виновником которых был мужчина. 19 октября 2016 года хозяин жилья стал оскорблять обвиняемую. Она разозлилась, схватила молоток и нанесла обидчику несколько ударов по голове. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия женщина дала признательные показания, раскаялась. Необходимо отметить, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.