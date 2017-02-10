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06:03 (мск), источник: РБК

В Брюсселе произошло массовое отключение электричества

В бельгийской столице Брюсселе произошло массовое отключение электричества, сообщает в своем официальном Twitter местная компания-оператор Sibelga.

Источник: Reuters

Как уточнили представители сетевого оператора, инцидент произошел вечером 9 февраля. По данным Daily Mail, свет был полностью отключен в северной части города, а именно в трех коммунах.

Причина отключения электричества, по данным издания, в настоящий момент остается неизвестной.

Восстановление подачи электроэнергии в городе началось с 19:00 по местному времени, рассказали в Sibelga.

Однако, как пишет Daily Mail, на текущий момент свет все еще отсутствует в некоторых зданиях Брюсселя, в том числе в штаб-квартире Комиссии Европейского Совета.

Комментарии
2
мыло замыленное
Черт.....опять российски хакеры, и путин естественно....куда ж без него?
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дядя Коля
Кто виноват , Россия ?
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