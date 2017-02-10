В Брюсселе произошло массовое отключение электричества

Как уточнили представители сетевого оператора, инцидент произошел вечером 9 февраля. По данным Daily Mail, свет был полностью отключен в северной части города, а именно в трех коммунах.

Причина отключения электричества, по данным издания, в настоящий момент остается неизвестной.

Восстановление подачи электроэнергии в городе началось с 19:00 по местному времени, рассказали в Sibelga.