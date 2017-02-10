В Брюсселе произошло массовое отключение электричества
В бельгийской столице Брюсселе произошло массовое отключение электричества, сообщает в своем официальном Twitter местная
В бельгийской столице Брюсселе произошло массовое отключение электричества, сообщает в своем официальном Twitter местная
Как уточнили представители сетевого оператора, инцидент произошел вечером 9 февраля. По данным Daily Mail, свет был полностью отключен в северной части города, а именно в трех коммунах.
Причина отключения электричества, по данным издания, в настоящий момент остается неизвестной.
Восстановление подачи электроэнергии в городе началось с 19:00 по местному времени, рассказали в Sibelga.
Однако, как пишет Daily Mail, на текущий момент свет все еще отсутствует в некоторых зданиях Брюсселя, в том числе в