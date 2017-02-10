Грузовик «Урал» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области

Грузовик «Урал» провалился на ледовой переправе Бодайбо-Мамакан в Иркутской области, которую закрыли еще 5 февраля. Водителя привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Толщина в некоторых местах достигает 5−10 см. Переправу закрыли, выставили посты ГИБДД, чтобы они туда не выезжали. Нарушители дожидаются момента, когда посты покидают место, и начинают ехать. Погибших и пострадавших нет. Машину вытащат, — рассказали в ведомстве.

В отношении водителя будет составлен протокол об административном правонарушении.