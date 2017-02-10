Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
9Колесница для королевских похорон
05:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Грузовик «Урал» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области

Водителя оштрафуют.

Источник: IrkutskMedia.ru

Грузовик «Урал» провалился на ледовой переправе Бодайбо-Мамакан в Иркутской области, которую закрыли еще 5 февраля. Водителя привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Толщина в некоторых местах достигает 5−10 см. Переправу закрыли, выставили посты ГИБДД, чтобы они туда не выезжали. Нарушители дожидаются момента, когда посты покидают место, и начинают ехать. Погибших и пострадавших нет. Машину вытащат, — рассказали в ведомстве.

В отношении водителя будет составлен протокол об административном правонарушении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Холодная осень в Приангарье стала причиной большой суммы за отопление в феврале 2017 года
Апелляционный суд признал законным запрет на указ Трампа
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Володин назвал закон о семейных побоях «исправлением ошибки»
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь