Грузовик «Урал» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области
Водителя оштрафуют.
Водителя оштрафуют.
Грузовик «Урал» провалился на ледовой переправе
— Толщина в некоторых местах достигает 5−10 см. Переправу закрыли, выставили посты ГИБДД, чтобы они туда не выезжали. Нарушители дожидаются момента, когда посты покидают место, и начинают ехать. Погибших и пострадавших нет. Машину вытащат, — рассказали в ведомстве.
В отношении водителя будет составлен протокол об административном правонарушении.