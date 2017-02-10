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05:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители села в Качугском районе Приангарья больше месяца живут без света

Уполномоченный по правам человека обратился в МинЖКХ с просьбой принять срочные меры для восстановления электричества.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители села Вершина Тутуры Качугского района обратились к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину и заявили об отсутствии энергоснабжения населенного пункта с 4 января 2017 года. Валерий Лукин обратился к министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову с просьбой принять срочные меры для восстановления электричества. Кроме того, он направил обращение прокурору Качугского района с предложением дать правовую оценку бездеятельности органов местного самоуправления. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Проблему неустойчивого энергоснабжения отдаленных населенных пунктов, в том числе в местностях проживания коренных малочисленных народов, Валерий Лукин освещал в ежегодных и специальном докладах, однако, до настоящего времени порядок в этом вопросе не наведен. На днях к уполномоченному обратилась жительница села Вершина Тутуры и сообщила об отсутствии энергоснабжения. Осенью прошлого года Валерий Лукин обращал внимание руководства Качугского района на необходимость принятия мер по завозу в населенный пункт требуемого количества дизтоплива, однако надлежащих мер не было принято, что и привело к чрезвычайной ситуации.

«Валерий Лукин обратился МинЖКХ с просьбой принять срочные меры для восстановления энергоснабжения села Вершина Тутуры. По мнению уполномоченного, органы исполнительной власти Иркутской области совместно с органами местного самоуправления в целях исключения в дальнейшем фактов нарушения прав граждан обязаны найти решение для снятия системных проблем энергоснабжения отдаленных населенных пунктов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уполномоченный направил обращение прокурору с предложением дать правовую оценку бездеятельности органов местного самоуправления района по обеспечению жизнедеятельности данного населенного пункта.

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