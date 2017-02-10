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06:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осуждена банда, организовавшая подпольный игровой клуб

Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых — два бывших сотрудника полиции.

Суд над преступной группой, организовавшей в Перми подпольный игровой клуб, состоялся накануне. Как сообщает прокуратура, он действовал с середины февраля по июль 2015 года. Группа из десяти человек, среди которых были два экс-сотрудника полиции, организовала азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Ленинского района. Доход от деятельности превысил 3,5 млн рублей.

Двух бывших сотрудников полиции приговорили к 3 и 2 годам колонии общего режима со штрафами в размере 500 и 300 тысяч рублей. Остальных участников группы приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

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