В Перми разыскивают водителя, сбившего двух девушек

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего двух девушек на улице Якутской. Авария произошла 8 февраля в 11.45. Девушки 19 и 20 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал неустановленный автомобиль.

Пострадавшие получили травмы и ушибы. Водитель скрылся. Всех, кто владеет информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам 237−17−08 или «02». Анонимность гарантируется.