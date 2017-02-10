В Перми разыскивают водителя, сбившего двух девушек
Пермячки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
Пермячки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего двух девушек на улице Якутской. Авария произошла 8 февраля в 11.45. Девушки 19 и 20 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал неустановленный автомобиль.
Пострадавшие получили травмы и ушибы. Водитель скрылся. Всех, кто владеет информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам 237−17−08 или «02». Анонимность гарантируется.