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07:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивают водителя, сбившего двух девушек

Пермячки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего двух девушек на улице Якутской. Авария произошла 8 февраля в 11.45. Девушки 19 и 20 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал неустановленный автомобиль.

Пострадавшие получили травмы и ушибы. Водитель скрылся. Всех, кто владеет информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам 237−17−08 или «02». Анонимность гарантируется.

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