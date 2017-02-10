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07:02 (мск), источник: СуперОмск

Омич на глазах у соседей выпрыгнул с балкона 9 этажа

Очевидцы считают, что он мог совершить суицид.

«На Крупской, 34 суицид. Мужчина спрыгнул с балкона 9 этажа. Насмерть. Лежит возле входа в подъезд», — появилось накануне сообщение в паблике «Аварийный Омск».

Соседка погибшего стала свидетелем случившегося.

«Он спрыгнул на моих глазах!!! Шок на весь день, с универа ехала домой. И мужчина был хорошо одет, подстрижен, в брюках и рубашке. Причём прыгнул со стороны подъезда, сзади дома вот вообще никто не ходит. Прыгаешь, прыгай! Людей вокруг до инфаркта зачем доводить», — рассказала подписчица паблика (стиль и орфография автора сохранены. — Ред.).

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