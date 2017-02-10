В Норильске суд продлил арест матери двоих детей, задушившей подростка

Суд в Норильске продлил арест женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего подростка весной 2016 года. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала представитель Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

«Выездная сессия краевого суда продлила обвиняемой на три месяца — до мая — срок содержания под стражей», — сказала Мишанина.

Напомним, ранним утром 11 апреля женщина-дворник в Норильске нашла тело мальчика. В МВД региона уточнили, что труп был обнаружен по улице Талнахской, 59. Мальчик лежал в хозяйственной сумке в одном из мусорных баков.

Личность ребенка установлена — им оказался 12-летний мальчик, пропавший накануне днем. О его исчезновении заявили родители: днем ребенок ушел гулять и не вернулся.

Позже в пресс-службе полиции рассказали, что была задержана 38-летняя мать двоих детей. Правоохранителям она пояснила, что пошла на преступление из-за конфликта между ее 8-летним сыном и 12-летним подростком. Женщина задушила свою жертву и избавилась от тела.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. После убийства подростка в Норильске состоялось оперативное совещание правоохранителей. Преступление прокомментировал тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, предложивший ввести смертную казнь за детоубийство.