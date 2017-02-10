Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
9Колесница для королевских похорон
05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске суд продлил арест матери двоих детей, задушившей подростка

Убийство ребенка получило широкий общественный резонанс.

Суд в Норильске продлил арест женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего подростка весной 2016 года. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала представитель Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

«Выездная сессия краевого суда продлила обвиняемой на три месяца — до мая — срок содержания под стражей», — сказала Мишанина.

Напомним, ранним утром 11 апреля женщина-дворник в Норильске нашла тело мальчика. В МВД региона уточнили, что труп был обнаружен по улице Талнахской, 59. Мальчик лежал в хозяйственной сумке в одном из мусорных баков.

Личность ребенка установлена — им оказался 12-летний мальчик, пропавший накануне днем. О его исчезновении заявили родители: днем ребенок ушел гулять и не вернулся.

Позже в пресс-службе полиции рассказали, что была задержана 38-летняя мать двоих детей. Правоохранителям она пояснила, что пошла на преступление из-за конфликта между ее 8-летним сыном и 12-летним подростком. Женщина задушила свою жертву и избавилась от тела.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. После убийства подростка в Норильске состоялось оперативное совещание правоохранителей. Преступление прокомментировал тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, предложивший ввести смертную казнь за детоубийство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Советы автомобилистам: как завести машину в мороз
Апелляционный суд признал законным запрет на указ Трампа
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Володин назвал закон о семейных побоях «исправлением ошибки»
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь