В Норильске суд продлил арест матери двоих детей, задушившей подростка
Убийство ребенка получило широкий общественный резонанс.
Убийство ребенка получило широкий общественный резонанс.
Суд в Норильске продлил арест женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего подростка весной 2016 года. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала представитель Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.
«Выездная сессия краевого суда продлила обвиняемой на три месяца — до мая — срок содержания под стражей», — сказала Мишанина.
Напомним, ранним утром 11 апреля
Личность ребенка установлена — им оказался 12-летний мальчик, пропавший накануне днем. О его исчезновении заявили родители: днем ребенок ушел гулять и не вернулся.
Позже в
Инцидент получил широкий общественный резонанс. После убийства подростка в Норильске состоялось оперативное совещание правоохранителей. Преступление прокомментировал тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, предложивший ввести смертную казнь за детоубийство.