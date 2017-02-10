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06:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Двухэтажный дом, баня и гараж сгорели в Приморье

Пострадал один человек, получивший термический ожог, обеих кистей и ног.

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Сильный пожар произошел минувшей ночью в городе Артеме, в результате возгорания серьезно были повреждены двухэтажный дом, баня и гараж. Также есть пострадавшие — один человек получил термический ожог, обеих кистей и ног, ему оказана первая медицинская помощь, сообщил ИА PrimaMedia старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского округа Вячеслав Овчаренко.

Пожар произошел, 9 февраля, в городе Артеме на улице Заводской. Причина возгорания устанавливается, общая площадь пожара составила 90 кв. метров. В результате пожара травмирован гражданин 1965 года рождения. Он был госпитализирован в КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» с диагнозом термические ожоги.

— Сообщение о пожаре поступило на ЦППС 19-ОФПС в 20 часов 13 минут по прибытию — первых пожарных расчетов полностью горел дом, баня и гараж. Пожар ликвидирован силами четырех отделений 14-ПСЧ, 24-ПСЧ, 50-ПСЧ и СПАСОП Аэропорт в 00 часов 05 минут, — сообщил Вячеслав Овчаренко.

ОНД и ПР г. Артёма напоминает основной причиной большинства пожаров и возгораний в частных домах является человеческий фактор. Несоблюдение и нарушение элементарных правил пожарной безопасности, небрежное обращение с огнем, неисправность дымоходов, печей и электропроводки — все это зачастую приводит к печальным последствиям.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает,

• При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;.

— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;.

— применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;.

— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;.

— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;.

— сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;.

— топить печи с открытой дверцей;.

— перекаливать печи.

Нельзя использовать самодельные или неисправные электрообогреватели — это первое правило, которое должен помнить каждый хозяин. Использование неисправного электрообогревателя, даже с незначительным на первый взгляд дефектом, эта одна из самых распространённых причин пожара.

Никогда не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими предметами интерьера.

Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

При пожаре звонить с сотового телефона 101 или 112.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

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