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07:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омск лоб в лоб столкнулись две легковушки

ДТП произошло 9 февраля поздним вечером на ул. Л. Чайкиной.

Фото лобового столкновения выложили в одном из омских пабликов. По сообщению пользователей, авария произошла на ул. Л. Чайкиной, напротив проходной завода им. Баранова. Столкнулись «Лада Калина» и Kia. Молодую девушку из второго автомобиля увезли на реанимационной скорой помощи.

Пользователи в комментариях пишут, что вся дорога там в ямах, поэтому неудивительно, что одну из машин просто занесло на дороге. Также ищут очевидцев происшествия и запись с видеорегистратора.

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