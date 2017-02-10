В Омск лоб в лоб столкнулись две легковушки

Фото лобового столкновения выложили в одном из омских пабликов. По сообщению пользователей, авария произошла на ул. Л. Чайкиной, напротив проходной завода им. Баранова. Столкнулись «Лада Калина» и Kia. Молодую девушку из второго автомобиля увезли на реанимационной скорой помощи.

Пользователи в комментариях пишут, что вся дорога там в ямах, поэтому неудивительно, что одну из машин просто занесло на дороге. Также ищут очевидцев происшествия и запись с видеорегистратора.