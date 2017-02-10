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06:35 (мск), источник: Вести Приморье

Нейрохирурги «тысячекоечной» подарили пользователю соцсетей вторую жизнь

Более двенадцати часов длилась уникальная нейрохирургическая операция, проведенная врачами «тысячекоечной» больницы Владивостока. В результате падения с пятого этажа в шахту лифта пациент получил многочисленные тяжелые травмы.

Шансов, что больной после лечения встанет на ноги, практически не было. Однако через месяц житель Якутска покинул нейрохирургию ВКБ№ 2 своими ногами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на portofranko-vl.ru.

История командированного из Якутска во Владивосток Олега Ш. была бы похожа на анекдот, если бы не печальные последствия оного.

— Дело было накануне нового года, 29 декабря, под вечер, — рассказывал пациент врачам. — На 30 декабря у меня был билет домой, я решил пойти в магазин, купить подарки родным. Чтобы сократить путь, выбрал короткую дорогу, через стройку.

Владивосток — город с особым рельефом. Нет ничего удивительного, что с сопки был переброшен мостик на недостроенные верхние этажи дома. Окрестные жители, пренебрегая техникой безопасности, спускались вниз по лестнице дома, сокращая путь в торговый центр. Такой же неверной дорогой решил воспользоваться и гость столицы Приморья.

В руках у гражданина был смартофон. По недоброй традиции, на ходу человек пытался отправить комментарий в одну из популярных соцсетей. Смотрел не по сторонам, а на экран гаджета. Результат оказался плачевным: один неверный шаг, и активный пользователь ФБ улетел в открытую шахту лифта с высоты пятого этажа.

Очевидно, добрый ангел, который охранял фаната интернета, был на страже. Только чудом можно назвать то, что зазевавшийся гражданин приземлился не на металлические штыри, которые были на дне шахты, а ровно между ними. Хотя и этого было достаточно для множественных повреждений. К счастью, через некоторое время пострадавший очнулся, стал звать на помощь, а его крики услышали рабочие, которые и вызвали скорую помощь.

Но главным новогодним подарком от ангела—хранителя можно считать то, что незадачливый гость Владивостока попал на операционный стол к заведующему первой нейрохирургией «тысячекоечной» больницы Дмитрию Захарову, доктору, о чьих золотых руках, без преувеличения, ходят легенды.

— Операцию делали на следующий день после того, как пациент к нам поступил, — рассказывает нейрохирург Захаров. — Помимо спинальной травмы, имел место перелом пяточной кости, перелом костей таза, серьезная травма легких, перелом ребер. Такие больные в первые часы после поступления в лечебное учреждение не оперируются, потому что велик шанс не снять пациента со стола. Сначала нужно вывести человека из шока, подготовить. Операция состоялась и на следующий день, 30 декабря.

Большую роль в успешном исходе хирургического вмешательства сыграл микроскоп «Leiсa dm 1000», который вот уже два года стоит на вооружении в «тысячекоечной». Благодаря этому аппарату нейрохирурги могут видеть мельчайшие нервные окончания и сшивать их с ювелирной точностью. Хотя, в данном случае, работа нейрохирурга даст фору любому ювелирных дел мастеру.

Сказать, что больной был тяжелый — ничего не сказать. После падения с высоты пятого этажа позвоночный столб сместился, оболочки и корешки позвоночного спинного мозга были разорваны.

Все сшивались под микроскопом. Нейрохирург Дмитрий Захаров не выходил из операционной в течение семи часов. Спасти позвоночник было главным, но недостаточным. Затем подключились травматологи, которые поставили пациенту металлоконструкции. В общей сложности врачи тысячекоечной больницы занимались пациентом в операционной более двенадцати часов. Такие пациенты обычно обречены на неподвижность. После падения ноги больного не реагировали на раздражители. Однако руки хирургов сотворили чудо, иначе не скажешь. Сначала восстановились функции тазовых органов, потом появились движения в ногах. В итоге, всего через полтора месяца после тяжелейшей травмы, пациент выписался из отделения и ушел на своих ногах, опираясь на палочку.

Стоит сказать, что уникальная операция не стоила пациенту ни рубля. В то время, как для больницы она обошлась порядка 10 млн. рублей. Это без стоимости работы врачей и пребывания в стенах лечебного учреждения. Для понимания: если бы такой больной попал на лечение в зарубежную клинику, по самым скромным подсчетам, он заплатил бы за лечение, как минимум, вдвое больше.

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