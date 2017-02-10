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06:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мощный паводок прогнозируется весной на севере Иркутской области

В северных районах Иркутской области запасы воды в снеге от двух до шести раз превышают норму, что грозит паводком.

Источник: Reuters

Такая же ситуация — в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, центральных и северо-западных районах Красноярского края, сообщает 10 февраля 2017 года пресс-центр «Сибирь». В зоне риска крупные города — Барнаул, Новосибирск, Омск, Томск, а также более 800 населённых пунктов в бассейнах рек Оби и Енисея.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на расширенном совещании отметил: во всех регионах Сибири необходимо провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений. Особое внимание должно быть уделено бесхозяйным объектам. По данным полпреда, не имеют собственников 75 гидротехнических сооружений в республиках Бурятия и Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Кемеровской областях. «Органы власти должны взять под контроль эти сооружения и обеспечить их безаварийную работу», — сказал Сергей Меняйло.

Дополнительные усилия нужно направить на вывоз снега из городов и крупных населённых пунктов, подготовить системы отвода талых вод. На реках — своевременно закрыть и разрушить ледовые переправы. Кроме того, считает полномочный представитель, в зоне постоянного внимания необходимо держать ситуацию в населенных пунктах, которые могут быть изолированы или подтоплены в период половодья — важно обеспечить завоз продуктов питания, воды, топлива и медикаментов, а также оценить риски, связанные с размещением на этих территориях объектов повышенной опасности. При угрозе затопления — в короткие сроки организовать эвакуацию жителей.

Совместно с Сибирским государственным университетом геосистем и технологий предлагается рассмотреть вопрос о внедрении информационно-аналитической системы мониторинга, моделирования и поддержки принятия управленческих решений при чрезвычайных ситуациях, связанных с паводковыми явлениями «ГИСЧС. РФ» в регионах Сибири.

По мнению Сергея Меняйло, необходимо сформировать общий перечень превентивных мероприятий, изучить способы повышения эффективности межведомственного взаимодействия, а также обеспечить координацию действий между региональными органами власти соседних территорий. «Во время паводка реакция на возникающие проблемы должна быть незамедлительной», — подчеркнул полномочный представитель главы государства.

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