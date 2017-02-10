Полицейские Приморья со стрельбой остановили авто
В Приморье сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего иномаркой с аннулированной регистрацией, сообщили ИА Дейта в ОМВД по Артему.
В Приморье сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего иномаркой с аннулированной регистрацией, сообщили ИА Дейта в ОМВД по Артему.
Система фотовидеофиксации правонарушений засекла Nissan Skyline, которая значится по базе данных Госавтоинспекции как аннулированная. Информацию передали наружным нарядам полиции.
Патрулируя район ул. Гагарина, инспекторы
В связи с создавшейся угрозой жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения, после предупредительного выстрела в воздух полицейские, руководствуясь статьей 23 ФЗ «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия.
После выстрела по колесам в районе ул. Рябиновая иномарка остановилась. За рулем находился 22-летний житель Надеждинского района. Молодой человек управлял автомашиной без прав.
Сотрудники полиции изъяли документы на автомашину и государственные регистрационные номерные знаки. Транспорт помещено на стоянку временного задержания автотранспорта.
Правонарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке.
Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.