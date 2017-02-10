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06:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Полицейские Приморья со стрельбой остановили авто

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего иномаркой с аннулированной регистрацией, сообщили ИА Дейта в ОМВД по Артему.

Система фотовидеофиксации правонарушений засекла Nissan Skyline, которая значится по базе данных Госавтоинспекции как аннулированная. Информацию передали наружным нарядам полиции.

Патрулируя район ул. Гагарина, инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомашину. Сигналя жезлом, полицейские потребовали остановить автомобиль. Однако водитель требованию не подчинился и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В связи с создавшейся угрозой жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения, после предупредительного выстрела в воздух полицейские, руководствуясь статьей 23 ФЗ «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия.

После выстрела по колесам в районе ул. Рябиновая иномарка остановилась. За рулем находился 22-летний житель Надеждинского района. Молодой человек управлял автомашиной без прав.

Сотрудники полиции изъяли документы на автомашину и государственные регистрационные номерные знаки. Транспорт помещено на стоянку временного задержания автотранспорта.

Правонарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.

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