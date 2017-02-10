Полицейские Приморья со стрельбой остановили авто

Система фотовидеофиксации правонарушений засекла Nissan Skyline, которая значится по базе данных Госавтоинспекции как аннулированная. Информацию передали наружным нарядам полиции.



Патрулируя район ул. Гагарина, инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомашину. Сигналя жезлом, полицейские потребовали остановить автомобиль. Однако водитель требованию не подчинился и, увеличив скорость, попытался скрыться.



В связи с создавшейся угрозой жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения, после предупредительного выстрела в воздух полицейские, руководствуясь статьей 23 ФЗ «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия.



После выстрела по колесам в районе ул. Рябиновая иномарка остановилась. За рулем находился 22-летний житель Надеждинского района. Молодой человек управлял автомашиной без прав.



Сотрудники полиции изъяли документы на автомашину и государственные регистрационные номерные знаки. Транспорт помещено на стоянку временного задержания автотранспорта.



Правонарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке.



Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.