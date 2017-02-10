Жестокие убийцы из Кавалерово пройдут под суд

Прокурором Кавалеровского района утверждено обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище совершенное против воли проживающего в нем лица). Одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступления совершены в сентябре 2016 г. в селе Богополь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, все четверо подъехали к дому своего знакомого, в котором также проживала и его 60-летняя мать. Когда хозяева им не открыли дверь, один из злоумышленников разбил газобаллонным пистолетом окно, после чего незаконно, против воли проживающих в доме лиц, они проникли внутрь.

С целью устранения сопротивления со стороны потерпевших один из фигурантов табуретом нанес хозяйке дома удар по голове. В результате таких действий женщине был причинен тяжкий вред здоровью, от которых впоследствии наступила ее смерть.

Желая скрыть содеянное, нападавший вместе с сыном погибшей (которого заставили погрузить труп матери в машину), выехали в лес, где под угрозами применения насилия заставил парня выкопать яму и «похоронить» свою мать.

В ходе предварительного следствия лицу, совершившему нападение на женщину, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.