В аварии с грузовиком на правобережье Красноярска пострадала женщина
Оба водителя были трезвы.
Оба водителя были трезвы.
На правом берегу Красноярска Honda протаранила поворачивающий грузовик. Об этом сообщили в
Инцидент произошел вечером 9 февраля на ул. Спортивной, 120. Грузовик, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу иномарке, которая ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.
Уточняется, что в аварии пострадала пассажирка иномарки. Женщина получила различные травмы.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.