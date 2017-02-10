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06:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В аварии с грузовиком на правобережье Красноярска пострадала женщина

Оба водителя были трезвы.

На правом берегу Красноярска Honda протаранила поворачивающий грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 9 февраля на ул. Спортивной, 120. Грузовик, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу иномарке, которая ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Уточняется, что в аварии пострадала пассажирка иномарки. Женщина получила различные травмы.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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