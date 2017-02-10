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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска стала жертвой интернет-мошенника при покупке автозапчастей

Женщина перечислила продавцу 5 тысяч рублей за запчасти, но товар так и не получила, мошенник задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска стала жертвой интернет-мошенника при покупке автозапчастей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел 28 января. Женщина собиралась купить по объявлению в интернете запчасти, и оплатила покупку с помощью банковской карты, но товар ей не выслали. Ущерб составил 5000 рублей. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее не судимого жителя Ленинского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчине выдали подписку о невыезде. Полиция выявила причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории Новосибирской области. Проводится расследование.

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