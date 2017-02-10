Почти 40 автомобильных аварий зафиксировали в Хабаровске с начала снегопада

За время метели в Хабаровске зафиксировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в одном из них пострадал человек. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД по Хабаровскому краю.

«В Хабаровске за прошедшие сутки зафиксировано 38 аварий с материальным ущербом и одна с пострадавшим. Вчера около 20:15 водитель автомобиля “Ниссан Санни”, двигаясь со стороны улицы Промышленной, выехал на встречную полосу, врезался в КамАЗ и автомобиль “Ниссан Пресаж”. Пострадал виновник ДТП. Травмы у мужчины несерьезные (ушибы), он находится на амбулаторном лечении», — рассказал старший госинспектор отделения пропаганды УГИБДД Вячеслав Бондарев.

Несмотря на погоду, роста числа ДТП в городе не произошло — этот показатель остался в пределах «среднесуточной нормы».

«Как ни странно, часто в снегопад (как и в этот раз) показатель аварийности остается прежним или даже снижается. В такую погоду водители стараются не превышать скоростной режим и управляют автомобилем более осторожно», — добавил Вячеслав Бондарев.