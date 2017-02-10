Жители Омска заметили около киоска мёртвого мужчину с пакетом на голове

Накануне вечером в сообществе «ЧП Омск» один из очевидцев написал, что увидел на улице 22 Апреля в Нефтяниках труп с пакетом на голове. Мёртвый мужчина лежал у киоска с горячим питанием. Рядом стояли полицейская «ГАЗель» и автомобиль следственной группы. В комментариях к посту другая очевидица добавляет: на покойном была синяя форменная одежда с логотипом на рукаве.

Как рассказали Om1.ru в УМВД по Омской области, криминала в этом происшествии нет. Ещё в восемь часов утра прохожие сообщили, что мужчине на улице стало плохо. К сожалению, омич скончался. Позже врачи установили: причиной смерти оказался инфаркт.

Подробностей о том, находился ли омич в момент смерти на работе, в полицейской сводке нет. Не фигурирует там и информация о пакете. Впрочем, многие комментаторы уже догадались, что это означает. Покойному, как положено, закрыли лицо — тем, что нашлось под рукой.