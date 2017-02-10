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07:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске жильцы учуяли запах дыма и самостоятельно эвакуировались

О нескольких пожарах сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.

В одном из случаев, огнеборцы более пяти часов боролись с огнем в городе Называевске Омской области. Рубленый дом и пристроенный сарай загорелись глубокой ночью, и существовала угроза перехода огня на рядом стоящие дома.

В Омске также не обошлось без происшествий. В Центральном округе 15 жильцов многоэтажного дома почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Затем горожане сами эвакуировались на улицу. Пожарные обнаружили и ликвидировали возгорание в одной из квартир на девятом этаже.

Кроме того, в садоводстве, расположенном в Ленинском округе, и рабочем поселке Крутинка Омской области пожарные тушили частные дома.

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