Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
07:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе поймали автоледи, которая сбила ребенка и скрылась с места ДТП

В минувшую среду, 8 февраля, в Уфе неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Накануне водитель был задержан, пишет глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

Сбившим ребенка водителем оказалась 26-летняя уфимка, она была за рулем Lifan Smily. Наезд был совершен в 14:25. О травмах ребенка в полицию сообщили из детской больницы.

За оставление места ДТП девушка рискует потерять права на 1,5 года или получить административный арест. Дело будет рассмотрено сегодня в мировом суде Советского района Уфы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Большом театре покажут биографический спектакль о Рудольфе Нурееве
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь