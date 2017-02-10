В Уфе поймали автоледи, которая сбила ребенка и скрылась с места ДТП

Сбившим ребенка водителем оказалась 26-летняя уфимка, она была за рулем Lifan Smily. Наезд был совершен в 14:25. О травмах ребенка в полицию сообщили из детской больницы.

За оставление места ДТП девушка рискует потерять права на 1,5 года или получить административный арест. Дело будет рассмотрено сегодня в мировом суде Советского района Уфы.