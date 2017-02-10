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07:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец выпал из окна 5 этажа на легковушку

Он смог сам встать.

Вечером 9 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова, 25 на припаркованный около дома ZAZ Chance с высоты пятого этажа упал мужчина. Он выжил.

«Поймал себе Карлсона на крышу. Видимо очередной синтетический наркоман», — пишет екатеринбуржец Анатолий Тиханов в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

Мужчина смог самостоятельно встать. При этом он утверждал, что не падал, а машину видит впервые.

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 12 в 18.27. Мужчину госпитализировали. Сейчас по факту проводится проверка», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

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