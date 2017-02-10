Екатеринбуржец выпал из окна 5 этажа на легковушку

Вечером 9 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова, 25 на припаркованный около дома ZAZ Chance с высоты пятого этажа упал мужчина. Он выжил.

«Поймал себе Карлсона на крышу. Видимо очередной синтетический наркоман», — пишет екатеринбуржец Анатолий Тиханов в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).