Екатеринбуржец выпал из окна 5 этажа на легковушку
Он смог сам встать.
Он смог сам встать.
Вечером 9 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова, 25 на припаркованный около дома ZAZ Chance с высоты пятого этажа упал мужчина. Он выжил.
«Поймал себе Карлсона на крышу. Видимо очередной синтетический наркоман», — пишет екатеринбуржец Анатолий Тиханов в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).
Мужчина смог самостоятельно встать. При этом он утверждал, что не падал, а машину видит впервые.
«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 12 в 18.27. Мужчину госпитализировали. Сейчас по факту проводится проверка», — сообщили «Уралинформбюро» в